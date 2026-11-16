Staatspolizei, Carabinieri, Finanzwache und Ortspolizei haben am Wochenende in Bozen verstärkt kontrolliert. In der Nacht auf Sonntag rückten die Einsatzkräfte aus, nachdem in einem Lokal in der Altstadt eingebrochen worden war. Sie fanden die Eingangstür zerschlagen vor und identifizierten anhand der Überwachungsvideos einen 36-jährigen litauischen Staatsbürger als mutmaßlichen Täter. Er wurde bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.<BR \/><BR \/>Am Sonntagnachmittag griff die Polizei in einem Einkaufszentrum ein, wo gerade ein Diebstahl verübt wurde. Die Beamten hielten einen 26-jährigen marokkanischen Staatsbürger an, der laut Polizei bereits amtsbekannt war. Er wurde wegen schweren Diebstahls angezeigt. <BR \/><BR \/>Im Rahmen derselben Kontrollen wurden zwei italienische Staatsbürger wegen Beleidigung von Polizeikräften angezeigt. Ein 27-jähriger Gambier wurde zudem wegen Hehlerei mit einem E-Scooter angezeigt. Der Scooter wurde seinem Besitzer zurückgegeben. Auch zwei tunesische Staatsbürger wurden wegen Missachtung eines Aufenthaltsverbots in Bozen angezeigt.<BR \/><BR \/>Insgesamt kontrollierten die Einsatzkräfte an den beiden Tagen 230 Personen und 45 Fahrzeuge.