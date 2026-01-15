Den Ermittlungen zufolge drangen die Täter bei Tagesanbruch in das Lokal von Domenica Greco ein. Überwachungskameras haben die Tat aufgezeichnet – auch die zerborstenen Scheiben der Eingangstür zeugen davon.<BR \/><BR \/>Zerstört wurde eine der großen Glasscheiben des Lokals, wie die italienische Tageszeitung „Alto Adige“ berichtet. Der Sachschaden beläuft sich auf über 4.000 Euro, hinzu kommen die Einnahmen des Vortages, welche die Einbrecher entwendet haben. Die beschädigte Scheibe wurde vorerst durch eine Holzplatte ersetzt.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1261536_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die Videoaufnahmen wurden der Polizei übergeben. Laut den Ermittlern handelt es sich um bereits polizeibekannte Personen, die in der Vergangenheit schon andere Lokale ins Visier genommen hätten.<h3>\r\nÄhnlicher Einbruch erst vor wenigen Tagen<\/h3>Inhaberin Greco spricht von einer „besorgniserregenden Zunahme“ solcher Vorfälle. In den vergangenen zwei Jahren sei es zu mehreren ähnlichen Einbrüchen gekommen. Anzeige wurde erstattet, die Ermittlungen laufen.<BR \/><BR \/>Erst vor wenigen Tagen war es zu einem vergleichbaren Einbruch in die Bar „Stellina“ in der Bozner Industriezone gekommen, bei dem ebenfalls eine Scheibe eingeschlagen wurde. Häufig seien es weniger die gestohlenen Beträge als vielmehr die hohen Sachschäden, die die Betreiber belasten.