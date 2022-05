Bozen: Eine Festnahme, eine Ausweisung und 4 verletzte Ermittler

In Zusammenarbeit mit der Einheit für Kriminalprävention aus Mailand unternimmt die Staatspolizei regelmäßig Kontrollen in der Südtiroler Landeshauptstadt.Im Rahmen dieser Einsätze kontrollierten am Donnerstag 3 Einsatzkräfte ein stillgelegtes Gebäude in der Bozner Industriezone, in dem einige Personen campierten.Dabei trafen die Ermittler auf 2 tunesische Staatsbürger, die sich illegal im Land aufhielten und bereits mehrfach polizeilich erfasst worden waren. Sie wurden auf das Polizeipräsidium mitgenommen, wo sofort das Verfahren für ihre Ausweisung eingeleitet wurde.Im Rahmen dieses Verfahrens sind einige medizinische Untersuchungen vorgesehen, die vor der Überstellung in das Zentrum für Ausweisungen in Turin notwendig.Während sich einer der beiden Tunesier ohne Proteste auf das Verfahren einließ, erwies sich der zweite schon im Polizeipräsidium als besonders widerspenstig.Als er schließlich für die Untersuchungen von 4 Polizisten ins Bozner Krankenhaus begleitet wurde, griff er diese in der Notaufnahme plötzlich an und schlug ihnen auf den Rücken, die Beine und ins Gesicht. Die Ermittler erlitten dabei erhebliche Verletzungen.Nur mit Mühe gelang es den Polizeibeamten den Angreifer zu stoppen und festzunehmen. Er wurde ins Bozner Gefängnis überstellt.