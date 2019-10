Bozen – eine Geisterstadt

Zahlreiche Menschen musste die Gefahrenzone im Bereich von 500 Metern Umkreis um den Fundort der Fliegerbombe am Verdiplatz verlassen. Die Straßen in der Landeshaupstadt waren menschenleer, auch Fahrzeuge waren in der sonst so verkehrslastigen Innenstadt nicht mehr zu sehen.





Vor allem die Anwohner der „Roten Zone“ fanden in der Stadthalle Unterschlupf; Rettungskräfte und Zivilschutz organisierten dort ein Lager für Evakuiierten.Auch Kultur- und Sportveranstaltungen wurden für Sonntagvormittag abgesagt. Kirchliche Feiern konnten genauso wenig stattfinden. Der Zugverkehr über Bozen wurde vorübergehend eingestellt, die Brennerautobahn wurde im Umkreis Bozen ebenfalls abgesperrt.Eine ungewohnte Stille liegt über der Landeshaupstadt, die Straßen sind menschenleer, die Innenstadt wirkt wie ausgestorben – alles in Erwartung der baldigen Beendigung der Arbeiten an der Fliegerbombe; dann kehrt auch der Trubel wieder zurück nach Bozen.

