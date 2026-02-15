Gegen 14 Uhr alarmierte ein Passant auf der Promenade am Eisack-Ufer die Einsatzkräfte. Berufsfeuerwehr und Wasserrettung rückten in höchster Alarmbereitschaft aus, da zunächst unklar war, um welches Objekt es sich im Wasser handelte.<BR \/><BR \/>Die Einsatzkräfte sicherten sofort den Bereich zwischen Palermo- und Reschenstraße, auf der orografisch rechten Uferseite. Das unbekannte Objekt konnte schnell gefunden und schließlich als Tier identifiziert werden. Für das Tier kam jedoch jede Hilfe zu spät.<BR \/><BR \/>Nun soll festgestellt werden, ob es sich um einen Hund oder einen Wolf handelt. Zunächst wird das Tier auf einen möglichen Chip untersucht. Sollte es sich um einen Wolf handeln, wird die Forstbehörde den Fall übernehmen.