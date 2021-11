Bozen erhält European Energy Award Gold

Dieser Tage diskutieren Länder aus der ganzen Welt im Rahmen der Klimakonferenz in Glasgow, welche Klimaziele sich die Weltgemeinschaft setzen will. Die Gemeinden, Städte und Landkreise, die mit dem European Energy Award Gold ausgezeichnet sind, gehen seit Jahren als Vorbilder voran und zeigen mit einer konsequenten Energie - und Klimapolitik sowie konkreten Maßnahmen, wie der Weg zur Klimaneutralität aussehen kann.An der heutigen Veranstaltung im Kunstmuseum Ravensburg wurden in Anwesenheit der Präsidentin des internationalen Vereins eea Gudrun Heute-Bluhm, von Ravensburgs Oberbürgermeister Dr. Daniel Rapp und Ministerialdirigent Martin Eggstein, in Vertretung von Umweltministerin Thekla Walker, 48 Gemeinden, Städte und Landkreise aus Deutschland, Frankreich, Italien, Liechtenstein, Luxemburg, Österreich und der Schweiz mit dem European Energy Award Gold ausgezeichnet. Auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen richtete das Wort in einer digitalen Botschaft an die Anwesenden. Sie dankte allen ausgezeichneten Kommunen für die Verantwortung, die sie übernehmen, und ermutigte sie, die auf der Weltbühne getroffenen Verpflichtungen in lokale Klimaschutzaktivitäten umzusetzen.Zu den preisgekrönten Gemeinden gehört auch die Stadt Bozen, die über das KlimaGemeinde Programm der KlimaHaus Agentur am EEA teilnimmt. Die Verantwortlichen im Rathaus haben in den letzten Jahren erfolgreich an einer nachhaltigen Klima- und Energiepolitik gearbeitet und dabei verschiedene Projekte und Maßnahmen auf den Weg gebracht, um das Stadtgebiet vor Naturgefahren zu schützen und auf den Klimawandel vorzubereiten. Darüber hinaus hat die Stadt einen neuen Energiemanagementplan bis 2030 entwickelt, den nachhaltigen städtischen Mobilitätsplans aktualisiert, die energetische Sanierung des gemeindeeigenen Gebäudebestandes vorangetrieben, das Fernwärme- und das Radwegenetz ausgebaut und ein neues E-Bike-Verleihsystem eingeführt. Auch die Bürgerinnen und Bürger wurden in die Maßnahmen für eine zukunftsverträgliche Stadtentwicklung eingebunden und durch verschiedene Kampagnen für energie- und klimarelevante Themen sensibilisiert.Bozens Stadträtin für Kultur, Umwelt, Integration und Chancengleichheit Chiara Rabini und der Energieberater Emilio Vettori vertraten die Stadt vor Ort bei der Preisverleihung.Rund 150 Teilnehmende aus mehreren europäischen Ländern waren vor Ort in Ravens-burg anwesend, um die verdiente Auszeichnung mit dem European Energy Award Gold entgegenzunehmen. Weitere 70 Teilnehmende folgten der Veranstaltung digital.Im Vorfeld der Auszeichnungsveranstaltung fanden Workshops zu Themen wie Wärmewende, Klima-Kommunikation, Nachhaltige Mobilität und Flächensuffizienz' statt. Die Beteiligten tauschten sich dort international über ihre Erfahrungen aus und nahmen dabei Impulse für den weiteren Weg in Richtung Klimaneutralität in ihrer eigenen Kommune mit.

