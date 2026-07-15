„Es ist Zeit für eine erste Halbzeitbilanz“, erklärt der Landesmeteorologe Dieter Peterlin. Mit dem heutigen Mittwoch ist die Hälfte des meteorologischen Sommers erreicht – und diese war in Bozen die drittwärmste seit Beginn der Messungen im Jahr 1850.<BR \/><BR \/>Noch heißer waren nur die Sommer 2022 und 2003. „Der Grund, warum es heuer nicht für Platz eins oder zwei reicht: Die ersten beiden Juniwochen waren noch vergleichsweise gemäßigt“, so Peterlin.<h3>\r\nSo geht es mit dem Wetter weiter<\/h3>Am heutigen Mittwochnachmittag bilden sich über Südtirol verteilt erneut einige Gewitter. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte zwischen 28 Grad in Sterzing und 33 Grad in Bozen.<BR \/><BR \/>Der Donnerstag bringt viel Sonnenschein. Am Nachmittag entstehen lediglich einige harmlose Quellwolken.<BR \/><BR \/>Am Freitag startet der Tag ebenfalls sonnig. Im Tagesverlauf nimmt die Gewitterneigung jedoch deutlich zu. Die Höchsttemperaturen steigen auf bis zu 32 Grad.<h3>\r\nDas Wochenende<\/h3>Auch am Samstag bleibt es zunächst sonnig. Später sind erneut einzelne Regenschauer und Gewitter möglich.<BR \/><BR \/>Am Sonntag zeigt sich das Wetter wieder häufig von der sonnigen Seite. Die Gewitterneigung geht im Vergleich zu den Vortagen zurück. Die Temperaturen bleiben sommerlich: Am Wochenende werden Höchstwerte um 32 Grad erwartet.<BR \/><BR \/><b> <a href="So hei%C3%9F wie heuer war es in Bozen seit Beginn der Wetteraufzeichnungen im Jahr 1850 nur selten. Lediglich die Sommer 2022 und 2003 waren bisher noch w%C3%A4rmer. Meteorologe Dieter Peterlin zieht eine erste Halbzeitbilanz &#8211; und blickt auf die kommenden Tage." target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mehr zum Wetter in Südtirol finden Sie wie immer auf der STOL-Wetterseite.<\/a><\/b>