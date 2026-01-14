Die Carabinieri haben in der Landeshauptstadt einen mutmaßlichen Drogenumschlagplatz ausgehoben: Im Zuge gezielter Ermittlungen nahmen die Ermittler einen ausländischen Staatsbürger fest, der im Verdacht steht, mit Suchtmitteln gehandelt zu haben.<BR \/><BR \/>Der Mann war den Ermittlern im Rahmen der laufenden Überwachung einzelner Stadtviertel aufgefallen. Bei einer anschließenden Hausdurchsuchung stellten die Beamten insgesamt 48 Gramm Kokain, rund 100 Gramm Haschisch sowie 30 Gramm Marihuana sicher. Die Drogen waren in der Wohnung versteckt gelagert. Zudem wurde eine elektronische Präzisionswaage gefunden, die laut Carabinieri auf den Verkauf in Einzelportionen hindeutet.<BR \/><BR \/>Der Mann wurde wegen des Verdachts auf Drogenbesitz zum Zwecke des Weiterverkaufs festgenommen und unter Hausarrest gestellt. Die Staatsanwaltschaft Bozen führt die weiteren Ermittlungen durch. Für den Beschuldigten gilt bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung die Unschuldsvermutung.