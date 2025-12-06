Die Carabinieri hatten zuvor gezielte und umfangreiche Ermittlungen durchgeführt. Demnach stehen 4 ausländische Staatsbürger unter Verdacht, für einen schweren Diebstahl im Drogeriemarkt „DM“ im Bozner Stadtzentrum verantwortlich zu sein. <BR \/><BR \/>Die Ermittlungen ergaben, dass die 4 Verdächtigen am Vormittag des 20. November das Verkaufspersonal ablenkten und so die Kontrollen umgingen. Auf diese Weise gelang es ihnen, in die Büroräume des Geschäftes einzudringen. Dort entwendeten sie aus dem Tresor über 2000 Euro Bargeld. <BR \/><BR \/>Dank der sorgfältigen Ermittlungen konnten die Carabinieri die Verdächtigen schließlich identifizieren und sie auf freiem Fuß anzeigen.