Im Bereich zwischen dem Dom und dem Pfarrzentrum geriet eine Gruppe junger Männer laut der Tageszeitung „Alto Adige“ mehrfach aneinander. Zeugen zufolge habe es so gewirkt, als würden zwei Personen auf einen dritten Mann losgehen und ihm eine schwere Tracht Prügel verpassen. <BR \/><BR \/>Die lautstark ausgetauschten Worte seien in einer Fremdsprache gesprochen worden, weshalb für die Anwesenden unklar geblieben sei, worum es bei der Auseinandersetzung ging. <BR \/><BR \/>In der Engstelle, die zur Südtiroler Straße führt, sei das Opfer von zwei Personen geschubst, getreten und mit Fäusten geschlagen worden. Die Schlägerei endete schließlich mit dem Eintreffen der Carabinieri, die von einem Passanten verständigt worden waren. Die Beteiligten lösten sich auf, sobald die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen.