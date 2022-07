Bozen: Es brennt schon wieder

Diesmal war das Feuer wieder im Wald am Hörtenberg ausgebrochen. Dort war es bereits vor einer Woche zu einem Waldbrand gekommen. Die Freiwilligen Feuerwehren von Bozen, Gries, Kardaun-Karneid, St. Jakob Grutzen, Siebeneich sowie die Berufsfeuerwehr und der Forstdienst rückten aus.Derzeit laufen die Löscharbeiten auf Hochtouren.Zahlreiche Brände rund um die Landeshauptstadt hielten in den vergangenen Tagen die Feuerwehren auf Trab. Am Montag mussten die Wehrleute mehrere Brände bei der Guntschnapromenade löschen (STOL hat berichtet) am Dienstagvormittag kam es zu weiteren Waldbränden.