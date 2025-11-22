Der Lieferfahrer war mit seinem E-Bike auf der Italienallee unterwegs, als er auf Höhe der Kreuzung am Gerichtsplatz von einem Sasa-Bus angefahren wurde, wie das Onlineportal des „Alto Adige“ berichtet. <BR \/><BR \/>Laut einer ersten Rekonstruktion wollte er vermutlich in Richtung Horazstraße abbiegen, ohne den herannahenden Bus im Rücken zu bemerken.<BR \/><BR \/>Der Mann wurde durch den Aufprall auf den Asphalt geschleudert. Er war stets bei Bewusstsein. Nach der Erstversorgung wurde er mit Verdacht auf Beinbruch ins Bozner Krankenhaus gebracht. <BR \/><BR \/>Die Stadtpolizei hat die Unfallerhebungen aufgenommen.