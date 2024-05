Bozen: Fahrraddieb in Bozen geschnappt – Carabinieri: „Vorfälle melden“

Diebstähle zur Anzeige bringen

Am Montag hatte sich ein Mann aus Bozen mit seinem Mountain-Bike auf den Weg in die Innenstadt gemacht, um dort Pfingsten zu feiern, heißt es in einer Aussendung der Carabinieri von Bozen . Dieses stellte er samt Fahrradschloss zwischen dem Pfarrplatz und dem Domplatz ab. Als der Arzt zu seinem Fahrrad zurückkehren wollte, stellte er jedoch fest, dass sich in der Zwischenzeit wohl jemand mit seinem Fahrrad aus dem Staub gemacht hatte.Der Mann erstatte daraufhin anzeige und die Carabinieri begannen mit den Ermittlungen. Mithilfe von Überwachsungskameras gelang es ihnen schließlich, den mutmaßlichen Übeltäter zu identifizieren: Einen ausländischen Staatsbürger, wohnhaft in Bozen und den Beamten bereits wegen unterschiedlicher Straftaten bekannt.Der Mann wurde angezeigt. Das Fahrrad konnte nicht ausfindig gemacht werden, jedoch könne der entstandene Schaden dem Opfer im Rahmen einer Zivilklage ersetzt werden, heißt es in der Aussendung.Diebstähle von Fahrrädern, ganz gleich, ob E-Bikes oder nicht, seien in der Landeshauptstadt leider keine Seltenheit. Umso wichtiger, die Beamten in so einem Fall einzuschalten: So könne nicht nur der Schaden ersetzt und der Dieb gefasst, sondern auch zukünftige Diebstähle verhindert werden.