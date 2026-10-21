Anwohner des Anna-Frank-Platzes hatten bei der Polizei ein auffälliges Kommen und Gehen gemeldet. Daraufhin verstärkte die Quästur Bozen die Kontrollen im Viertel. Am Montagnachmittag zahlte sich die Zusammenarbeit zwischen den Streifenwagen und der Kriminalpolizei schließlich aus.<BR \/><BR \/>Eine Polizeistreife bemerkte in der überwachten Zone einen Mann, der sich bei Erblicken der Beamten nervös und unruhig verhielt. Die Polizisten kontrollierten den Mann und forderten umgehend die Kollegen der Antidrogen-Einheit an.<h3>\r\nWohnung diente als Drogen-Depot<\/h3>Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass der 55-jährige Italiener für die Ermittler kein unbeschriebenes Blatt war: Bereits im August 2023 waren in seinem Keller rund 70 Gramm Kokain und etwa 22.000 Euro Bargeld entdeckt worden, die damals einem festgenommenen Nordafrikaner zugeordnet werden konnten.<BR \/><BR \/>Konfrontiert mit den Fragen der Ermittler knickte der Mann schließlich ein und gab zu, Rauschgift in seiner Wohnung zu horten. Bei der anschließenden Durchsuchung stießen die Beamten auf 1,5 Kilogramm Marihuana, rund 100 Gramm Haschisch sowie eine Präzisionswaage. <BR \/><BR \/>Laut der Quästur diente die Wohnung als zentrales Lager zur Versorgung des städtischen Marktes. Die beschlagnahmte Menge hätte gereicht, um mehrere Tausend Einzeldosen herzustellen. Der 55-Jährige wurde festgenommen.