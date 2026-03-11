Entdeckt wurden die Drogen am Vormittag von einem Techniker, während er Wartungen am Aufzug eines Wohnhauses in der Palermostraße durchführte. Er alarmierte sofort die Polizei, heißt es in einer Aussendung der Carabinieri.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1287180_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die Beamten beschlagnahmten insgesamt 66 Platten Haschisch mit einem Gesamtgewicht von etwa 6,7 Kilogramm. Der Verkaufswerts der Drogen wird auf 65.000 bis 80.000 Euro geschätzt. Eine Laboranalyse soll nun weitere Details zu der sichergestellten Substanz liefern. <BR \/><BR \/>Die Carabinieri haben Anzeige gegen unbekannt erstattet, heißt es weiter in der Aussendung.