Bozen feiert 170 Jahre Staatspolizei

Die Feierlichkeiten beginnen um 9 Uhr, wo in der Halle der Quästur in Anwesenheit des Regierungskommissars ein Lorbeerkranz zum Gedenken an die Gefallenen der Staatspolizei niedergelegt wird.Um 10.30 Uhr findet im Auditorium von Eurac Research die öffentliche Zeremonie in Anwesenheit der lokalen Behörden, der Vertreter der ANPS, des Personals im Dienst und der Bürger statt. Während der Zeremonie werden die vom Polizeipräsidenten verliehenen Auszeichnungen an die Beamten überreicht, die sich durch besondere Verdienste ausgezeichnet haben.Die Feier ist eine Gelegenheit, die Berufung der Staatspolizei zu bekräftigen, im Dienste der Bürger und der demokratischen Institutionen zu arbeiten, so die Aussendung der Quästur. Wie in den vergangenen Jahren wird das inspirierende Thema „Esserci Sempre“ lauten.Auf dem Platz vor der Eurac werden Fahrzeuge der Polizei ausgestellt, mitunter auch historische. Außerdem werden Pavillons aufgestellt, wo unter anderem die Verkehrspolizei, die Bahnpolizei und die Postpolizei Gegenstände ausstellen. Die Ausstellung wird von 10.30 Uhr bis 18.30 Uhr geöffnet sein.Außerdem wird eine neue 2-Euro-Münze zum 170. Jahrestag der Gründung der Staatspolizei angefertigt.