Bozen: Feuerwehr fängt mehrere Bienenschwärme ein

Immer wieder wenden sich besorgte Bürger telefonisch an die Feuerwehr, sobald ein vermehrtes Bienentreiben in der näheren Umgebung feststellt wird. So rückte die Freiwillige Feuerwehr Bozen auch über das Pfingstwochenende unter anderem in die Bozner Altstadt sowie in den Stadtteil Rentsch aus, um Bienenschwäre einzufangen.„Grundsätzlich gilt zu betonen“, so die Freiwillige Feuerwehr Bozen in einer Aussendung, „dass Bienen unter Naturschutz stehen und auch für das Ökosystem eine zentrale Rolle spielen. Daher werden die Bienenvölker von der Feuerwehr immer schonend und fachgerecht eingefangen. Neben der speziellen Ausrüstung, sind die Wehrmänner und -Frauen im Umgang mit Insekten auch speziell geschult.“Wird ein Bienenschwarm von der Feuerwehr einmal eingefangenen, so wird er anschließend dem Imkerbund übergeben, welcher sich für die weitere Unterbringung der Völker an geeigneten Orten kümmert.„Betont werden muss auch, dass der Mensch von den Bienen grundsätzlich nicht als Feind betrachtet wird. Dennoch sollte man Bienen nicht grundlos stören da sie dies als Bedrohung wahrnehmen könnten. Lassen sich größere Bienenschwärme über einen längeren Zeitraum zum Beispiel in der Nähe von Wohngebieten oder Kinderspielplätzen nieder, so kann die Feuerwehr zur Hilfe gerufen werden“, lautet es abschließend in der Pressemitteilung.