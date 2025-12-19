Die Beamten der Staatspolizei und der Stadtpolizei kontrollierten am Mittwoch ein Geschäft in der Landeshauptstadt, das von chinesischen Staatsbürgern geführt wird.<BR \/><BR \/>Dabei stellten die Einsatzkräfte laut Aussendung fest, dass eine Angestellte einen pyrotechnischen Artikel an einen 14-Jährigen verkaufte – obwohl der Verkauf solcher Artikel gesetzlich erst ab 18 Jahren erlaubt ist. Eine Alterskontrolle fand offenbar nicht statt.<BR \/><BR \/>Die Angestellte wurde bei der angezeigt. Nun drohen ihr eine Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zwei Jahren sowie eine Geldstrafe zwischen 20.000 und 200.000 Euro.