Bozen: Frau auf Scooter von Lkw umgestoßen – Stau im Berufsverkehr

Der Verkehrsunfall ereignete sich um kurz nach 8 Uhr in der Romstraße auf der Höhe der Kreuzung mit dem Neustifterweg. Eine junge Frau, die auf ihrem Scooter unterwegs war, wurde von einem Lkw umgestoßen. Glücklicherweise geriet sie anschließend nicht unter das Schwerfahrzeug und wurde deshalb nicht schwer verletzt. Sie soll sich laut ersten Informationen an einem Bein verletzt haben.Sofort wurde die Rettungskette in Gang gesetzt: Sanitäter des Roten Kreuz versorgten die Scooter-Fahrerin noch an der Unfallstelle. Anschließend wurde sie zur weiteren Versorgung ins Bozner Krankenhaus eingeliefert.In der Folge des Unfalls kam es zu starken Verzögerungen und Staus im morgendlichen Berufsverkehr. Rund um die Romstraße und der Kreuzung mit der Drususstraße gab es kein Weiterkommen mehr.Vor Ort im Einsatz waren auch die Berufsfeuerwehr Bozen, die Carabinieri und die Stadtpolizei.