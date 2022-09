Bozen: Frau flippt aus und droht Haus in die Luft zu jagen

Es war am Samstagvormittag kurz nach 8 Uhr, als ein Gebäude in der Turin-Straße in Bozen wegen eines Gaslecks evakuiert werden musste. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr schlossen das Ventil beim Zähler und gingen in die Wohnung, aus der das Gas strömte.Als die Einsatzkräfte die Wohnung betraten, soll die Besitzerin der Wohnung wild um sich geschrien und die die Feuerwehrleute aus dem Appartement geworfen haben, wie die italienische Tageszeitung „Alto Adige“ berichtet.Danach soll sie sich im Innenhof eingesperrt und gedroht haben, das Haus in die Luft zu jagen. Erst durch das Eingreifen der Polizei, den Sanitätern und Mitarbeitern der Seab gelang es schlussendlich, die Frau zu beruhigen und die Situation unter Kontrolle zu bringen.Es sei nicht das erste Mal, dass die Frau auffällig geworden ist, schreibt der „Alto Adige“. So soll sie in Vergangenheit Gegenstände von ihrer Wohnung auf geparkte Fahrzeuge geworfen oder Gewalt angewendet haben.