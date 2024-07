Bozen: Frau sucht Ex-Mann in Wohnung auf und schlägt ihn krankenhausreif

2 Frauen beim Mann in der Wohnung

Frau schlägt Ex-Mann krankenhausreif

Bruder unterstützte Frau und wurde ebenfalls angezeigt

Der 40-jährige Mann aus Bozen hatte sich vor einiger Zeit von seiner Frau getrennt und ein Annäherungsverbot erwirkt, da er von ihr bereits öfters misshandelt worden war. Das hinderte seine Ex-Frau aber nicht daran, ihn erneut aufzusuchen – den Ermittlern zufolge hätte sie ihr Bruder angestiftet und ihr gesagt, sie solle ihren Ex-Mann umbringen.2 Frauen, die mit ihren Kindern an besagtem Abend beim 40-Jährigen in der Wohnung waren und anschließend einen kurzen Spaziergang unternahmen, trafen die Ex-Frau in der Nähe seines Hauses.Offenbar kannte die 38-jährige Ex-Frau die beiden Frauen, da sie sofort auf sie losgegangen sein soll, sie beschimpft haben soll und versucht haben soll, eine von beiden zu erwürgen. Daraufhin seien die beiden Frauen zurück in die Wohnung des Mannes geflüchtet, so die Polizei Die Ex-Frau verfolgte die beiden Frauen und verschaffte sich Zugang zur Wohnung im Kondominium. Der 40-jährige Mann versuchte, seine Ex-Frau zu beruhigen und sich zu wehren – ohne Erfolg. Die Frau soll ihn beschimpft, mit Tellern und anderen Gegenständen nach ihm geworfen und ihn dann gewaltvoll angegriffen haben: Sie habe ihn mit den Fäusten geschlagen, ihn getreten und ihm das Gesicht zerkratzt, so die Polizei Wegen der lauten Schreie aus der Wohnung alarmierten besorgte Nachbarn die Polizei , die nur wenige Minuten später eintraf. Als die Frau die Polizei sah, flüchtete sie aufs Dach des Hauses. Die Beamten versorgten den Mann und alarmierten sofort die Rettungskräfte, die den Verletzten in das Krankenhaus von Bozen brachten. Andere Polizisten hingegen nahmen die Verfolgung der Frau auf und nahmen sie kurze Zeit später fest.Nach der Festnahme stellte sich heraus, dass die Frau ihren Ex-Mann nicht nur krankenhausreif geschlagen hatte, sondern auch 400 Euro und eine Kamera gestohlen hatte. Die Polizei gab sie dem Mann zurück.Auch der Bruder der Frau, der eigens aus der Emilia Romagna angereist sein soll, um seine Schwester anzustiften und bei der Tat zu unterstützen, wurde angezeigt. Er soll zudem versucht haben zu verhindern, dass die Frau festgenommen wird. Der 43-jährige Bruder muss Südtirol umgehend verlassen und darf für die nächsten 3 Jahre nicht mehr nach Bozen zurückkommen. Der Quästor Paolo Sartori hat das angeordnet.