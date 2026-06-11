Unverzüglich wurde die spezielle Rettungskette für Wasserrettungen aktiviert, wobei die Einsatzkräfte der Feuerwehr die Brücken besetzten. Die Bergung erfolgte weiter südlich, nach dem Zusammenfluss von Eisack und Etsch. Für die Frau kam allerdings jede Hilfe zu spät, sie konnte nur noch tot geborgen werden. Vor Ort standen auch das Weiße Kreuz, die Wasserrettung, der Notarzthubschrauber Pelikan 1 sowie Beamte der Quästur Bozen im Einsatz.<BR \/><BR \/> Die Flüsse in Südtirol führen nach den Regenfällen der vergangenen Tage derzeit Hochwasser. Es handelt sich um das zweite Unglück innerhalb von 24 Stunden. Gestern Abend war der 81-jährige Alois Lageder aus Vahrn ums Leben gekommen, als er bei Brixen in den Eisack stürzte ( <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/brixen-mann-tot-aus-dem-eisack-geborgen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">STOL hat berichtet<\/a>).