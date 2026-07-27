<BR \/>Der Unfall ereignete sich gegen 11.30 Uhr im Kreuzungsbereich zwischen der Freiheitsstraße und Vergilstraße in Bozen. Ersten Rekonstruktionen zufolge wollte die einheimische Frau gerade die Straße überqueren, als sie aus bisher unbekannter Ursache von einem Pkw angefahren wurde. Dabei wurde sie schwer verletzt.<BR \/><BR \/>Vor Ort wurde sie von den Einsatzkräften erstversorgt und anschließend mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Bozner Krankenhaus transportiert. Für die Dauer des Einsatzes musste die Straße komplett gesperrt werden, nach rund einer Stunde konnte sie wieder für den Verkehr freigegeben werden.<BR \/><BR \/>Vor Ort im Einsatz standen Berufsfeuerwehr, das Rote Kreuz sowie die Carabinieri und die Stadtpolizei.