Bozen: Gedenkfeier für Agitu Gudeta

Agitu Gudeta war am Dienstag ermordet in ihrer Wohnung im Fersental aufgefunden worden (STOL hat berichtet) . Am gestrigen Neujahrstag hätte sie ihren 43. Geburtstag gefeiert.Gudeta galt als Beispiel für gelungene Integration im Alpenraum: Die Äthiopierin und Pionierin der Alpen-Viehzucht im Trentino war auch in Südtirol bekannt und beliebt.Am heutigen Samstag findet am Waltherplatz in Bozen eine Gedenkfeier für die Gudeta statt.Die Staatsanwaltschaft von Trient hat den Leichnam der Ermordeten freigegeben.

