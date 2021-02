Bozen gedenkt der Geschwister Scholl

„Es waren intelligente, mutige junge Studenten, die im Februar 1943 an der Universität München Flugzettel verteilt haben, auf denen sie zum Widerstand gegen die NS-Diktatur aufriefen und für Frieden und Freiheit eintraten. Sie träumten von einem Deutschland, das Teil eines geeinten Europas ist. Das NS-Regime aber beendete den Kampf der Studentengruppe jäh, denn die Mitglieder der Weißen Rose wurden verhaftet und hingerichtet“, erklärte Caramaschi bei der Gedenkfeier am Hans-und-Sophie-Scholl-Platz.Er danke der vorherigen Stadtregierung, die diesen Platz 2010 nach den Geschwistern Hans und Sophie Scholl benannt hat. „Wir haben mit dem Rektor der Freien Universität Bozen vereinbart, dass die Fakultät für Design einen Gedenkstein entwirft, der dann auf dem Universitätsgelände aufgestellt wird. Denn es waren zwei jungen Studenten, die ihr Leben im Kampf gegen die Diktatur gegeben haben, und die Universität als Ort, wo jungen Menschen leben und lernen und ihre Zukunft mitgestalten, ist auch der Ort, an dem der Taten und Opfer dieser zwei jungen Studenten aus München gedacht werden muss. Wir werden Hans und Sophie Scholl immer im ehrenden Gedenken halten,“ fügte Bürgermeister Caramaschi hinzu.Vizebürgermeister Luis Walcher sagte, dass „die Geschichte erst 78 Jahre her ist, und München ist nicht so weit weg. Das heißt, und das hoffen wir eigentlich alle, dass sich so etwas nie mehr wiederholt, wo Menschen über andere Menschen bis zum Äußersten gehen, wo einige wenige ein ganzes Volk regieren wollen, und deshalb vielleicht sollten wir heute mehr denn je die Demokratie als einzige mögliche Form eines Miteinander leben und erleben, dass das Opfer dieser jungen Menschen, der Geschwister Scholl und Christoph Probst und vieler anderer nicht umsonst war“, so Walcher.

stol