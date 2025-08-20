Am Nachmittag des 17. August 2025 sind zwei ausländische Häftlinge aus dem Bozner Gefängnis ausgebrochen. Einer von ihnen ist noch am selben Abend von der Polizei aufgespürt und festgenommen worden <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/ausbruch-aus-bozner-gefaengnis-ein-geflohener-wieder-hinter-gittern" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">(Hier lesen Sie mehr dazu).<\/a><BR \/><BR \/><b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/panorama\/die-spektakulaersten-gefaengnisausbrueche-in-suedtirol-seit-1992" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Hier lesen Sie die spektakulärsten Gefängnisausbrüche in Südtirol.<\/a><\/b><BR \/><BR \/>Die Fahndung nach dem anderen flüchtigen Häftling dauert noch an. Es handelt sich um einen 19-jährigen Mann nordafrikanischer Herkunft, er ist etwa 1,70 Meter groß, hat lockige, schwarze Haare und dunkle Augen und trägt einen Gips am rechten Bein.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1202607_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die Polizei bittet nun um Mithilfe aus der Bevölkerung. Die Bürgerinnen und Bürger sind aufgerufen, sich über die Notrufnummern bei den zuständigen Behörden zu melden, falls der junge Mann irgendwo gesehen wird, da dieser möglicherweise auch noch weitere medizinische Versorgung benötigt.<BR \/><BR \/> <a href="mailto:redaktion@stol.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Haben Sie einen Fehler entdeckt? Geben Sie uns bitte Bescheid. <\/a>