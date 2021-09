Bozen: Geschickter Taschendieb festgenommen

Wie die Quästur Bozen in einer Aussendung am Mittwoch mitteilt, wurde ein 22-jähriger Mann aus Nordafrika festgenommen. Er soll auf äußerst geschickte Weise in Bozen sein Unwesen getrieben haben.Dank der Auswertung des Materials von Überwachungskameras wird ihm in 6 Fällen Taschendiebstahl zur Last gelegt. So soll er in den Linienbussen der SASA zugeschlagen haben, ebenso in Geschäften. Auch soll er Autofahrer beim Tanken bestohlen haben.Die Beamten der Quästur konnten den Mann schließlich auf den Talferwiesen ausfindig machen und ins Gefängnis überstellen.

liz