Hart durchgegriffen hat in den vergangenen Tagen die Bozner Stadtpolizei. Bei mehreren Einsätzen in verschiedenen Stadtteilen stellten die Beamten Drogen, verwahrloste Fahrzeuge und gestohlene Motorräder sicher.<BR \/><BR \/> Bei den Kontrollen im Park der Religionen wurden mehrere Personen überprüft – mit Erfolg: Bei mehreren Personen wurden Drogen sichergestellt, sie wurden angezeigt.<BR \/><BR \/>Darüber hinaus kümmerten sich die Beamten auch um verwahrloste Fahrzeuge, die regelmäßig abgeschleppt werden. Ein solches Fahrzeug wurde jüngst in der Avogadrostraße entfernt.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1288008_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\nEuropaallee: Gestohlenen Scooter in Garage versteckt<\/h3>Überdies gingen die Beamten auch mehreren Meldungen aus der Bevölkerung nach und führten eine Kontrolle in einer Garage in der Europaallee durch. Dabei stellten die Stadtpolizisten mehrere Motorräder sicher, die zuvor als gestohlen gemeldet worden waren. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1288011_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die Fahrzeuge wurden anschließend an ihre rechtmäßigen Besitzer zurückgegeben.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1288014_image" \/><\/div>\r\n