Kurz vor 8 Uhr ist ein großer Ast eines hochgewachsenen Baumes abgebrochen und auf einen Linienbus gestürzt, der an der Haltestelle in der Nähe der Schulen stand. Dabei wurde auch ein Mädchen getroffen, das leichte Verletzungen erlitt.<BR \/><BR \/>Der Ast beschädigte den Bus erheblich. Im Anschluss wurde der betroffene Bereich von der Feuerwehr gesichert, um mögliche weitere Gefahren auszuschließen. <BR \/><BR \/>Vor Ort erschienen auch der Gemeindereferent Marco Caruso sowie Techniker der städtischen Gärtnerei, um sich ein Bild der Lage zu machen.<BR \/><BR \/>Die Ermittlungen zur Rekonstruktion des genauen Unfallhergangs laufen.