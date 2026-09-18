<h3>\r\nHaschisch bei Kontrolle entdeckt<\/h3>Bei einer Razzia im historischen Zentrum wurde ein 24-jähriger marokkanischer Staatsbürger, der bereits vorbestraft war, angehalten. Bei ihm wurden rund 10 Gramm Haschisch gefunden. Er wurde wegen Drogenbesitzes zum Eigengebrauch angezeigt.<h3>\r\nBaustellenkoffer im Gepäck<\/h3>Am heutigen Freitagmorgen kontrollierten Beamte des Streifendienstes in der Schlachthofstraße einen 25-jährigen marokkanischen Staatsbürger. Der Mann war den Beamten bereits aus früheren Einsätzen wegen Eigentumsdelikten bekannt. Er war mit einem Fahrrad unterwegs und transportierte eine große schwarze Tasche.<BR \/><BR \/>Die Beamten wurden daraufhin misstrauisch und kontrollierten die Tasche. Darin fanden sie drei Baustellenkoffer mit Bohrmaschinen, Schraubenziehern und weiterem Zubehör. Der junge Mann konnte nicht erklären, woher die Gegenstände stammten. Er wurde deshalb wegen Hehlerei angezeigt.<h3>\r\nEinkaufswagen für 1.600 Euro gefüllt<\/h3>Später wurden Polizeibeamte des Lagezentrums zu einem Supermarkt in der Neustifter Straße gerufen. Dort hatte ein Sicherheitsmitarbeiter einen 18-jährigen Rumänen angehalten. Er hatte einen Einkaufswagen mit Waren im Wert von 1.600 Euro gefüllt und die Kasse passiert, ohne zu bezahlen.<BR \/><BR \/>Der junge Mann wurde wegen Diebstahls angezeigt. Die Waren wurden dem Händler zurückgegeben.<BR \/><BR \/>Im Laufe des Tages wurden außerdem zwei ausländische Staatsbürger wegen Verstoßes gegen eine von der Stadt Bozen erlassene Ausweisungsverfügung angezeigt.<BR \/><BR \/>Insgesamt wurden 92 Personen kontrolliert und 13 Fahrzeuge überprüft.<BR \/>An der umfangreichen Polizeiaktion waren Beamte der Staatspolizei, der Carabinieri, der Finanzpolizei und der Stadtpolizei beteiligt. Die Aktion ist Teil der Maßnahmen zur Kriminalitätsbekämpfung mit Schwerpunkt auf besonders gefährdeten Stadtgebieten.