Bei einem ersten Einsatz fanden die Beamten mithilfe des Drogenspürhundes Mina ein Gramm Kokain und drei Gramm Heroin. Die Drogen waren bereits in einzelne Portionen aufgeteilt und offenbar für den Weiterverkauf vorbereitet. Ein ausländischer Staatsbürger, der den Ordnungskräften bereits bekannt war, wurde angezeigt.<BR \/><BR \/>Bei einem weiteren Einsatz führte der Spürsinn des jungen Schäferhundes Mytho die Finanzpolizei zu einem Versteck in den Talferwiesen. Der Hund ist erst seit wenigen Monaten in Bozen im Einsatz. Im Gebüsch entdeckten die Beamten drei größere Päckchen Haschisch sowie zwei kleinere Päckchen. Die Drogen waren in Zellophan eingewickelt und im Boden vergraben.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1364490_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Insgesamt handelte es sich um rund ein halbes Kilogramm Haschisch. Nach Angaben der Finanzpolizei waren die Drogen offenbar dazu bestimmt, später in kleinere Portionen aufgeteilt und verkauft zu werden.<BR \/><BR \/>Die Talferwiesen waren bereits in der Vergangenheit Schauplatz von Drogenfunden. Im vergangenen März hatten die Finanzpolizisten dort knapp 1,5 Kilogramm Haschisch entdeckt. Die Drogen waren damals in der Nähe eines Kinderspielplatzes versteckt worden. Die nun sichergestellten Substanzen wurden beschlagnahmt.