Kurz vor 20.30 Uhr blieb eine Frau mit einer Hand in der Tür eines Frecciarossa-Zuges eingeklemmt. Der Unfall ereignete sich am Gleis 5.<BR \/><BR \/>Die Frau konnte glücklicherweise rasch befreit werden, der Einsatz der alarmierten Berufsfeuerwehr war nicht mehr nötig. Sie hatte eine Quetschung erlitten.<BR \/><BR \/>Nach der Erstversorgung durch das Rote Kreuz wurde die leicht verletzte Frau ins Bozner Krankenhaus gebracht.<BR \/><BR \/>Auch die Ordnungskräfte waren vor Ort und klären nun die genaue Unfallursache.