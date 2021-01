Bozen: Haschisch in der Unterhose, mehrere Anzeigen

2 Tunesier, die sich unrechtmäßig im Land aufhielten, wurden wegen Drogenhandels angezeigt und ausgewiesen. Einer der beiden wurde in einem Lokal in der Perathonerstraße mit fast 27 Gramm Haschisch erwischt, welche er in seiner Unterhose versteckt hatte sowie 130 Euro in bar.Der zweite mutmaßliche Dealer wurde am Bahnhof aufgehalten. Er hatte 7 Dosen Kokain und eine Bargeldsumme von fast 600 Euro bei sich, welche der Tunesier vermutlich durch den Handel mit Drogen kassiert hatte.Außerdem durchsuchte die Polizei am Dienstagmorgen die Unterkunft eines wegen Drogenhandels polizeibekannten Tunesiers im Zentrum der Stadt. In seiner Wohnung fanden die Ordnungshüter Drogen sowie fast 4000 Euro in bar. Der Mann wurde auf freiem Fuß wegen Drogenhandels angezeigt.

