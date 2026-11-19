Der Drogenhandel habe in Bozen im letzten Jahr ein bislang beispielloses Ausmaß erreicht, bestätigen Polizei und Carabinieri. Betroffen sind vor allem die Reschenstraße und die angrenzenden Straßen. Anwohner berichten gegenüber der italienischen Tageszeitung „Alto Adige“ von fremden Personen, die über Garagen in die Keller eindringen, um dort versteckte Drogen abzuholen und Geld zu hinterlassen. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1386450_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die Geschäfte würden teilweise am helllichten Tag abgewickelt. Auch die Käufer seien auffällig: Immer häufiger würden Männer mit Luxusautos in den Innenhöfen vorfahren, darunter Unternehmer und Geschäftsleute.<h3>\r\n16-Jähriger mit Kokain und Pistole verhaftet<\/h3>Ende Oktober verhafteten die Carabinieri einen 16-Jährigen aus der Reschenstraße ( <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/bozen-minderjaehriger-mit-pistole-munition-und-kokain-erwischt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">STOL hat berichtet<\/a>). Der Jugendliche, der Kokain und eine Pistole bei sich hatte, befindet sich inzwischen in einer sozialpädagogischen Einrichtung. Nach Angaben von Anwohnern sind jedoch weitere Minderjährige in den Drogenhandel verwickelt. Sie sollen für erfahrene Kriminelle arbeiten.<BR \/><BR \/>Die Keller bieten den Dealern einen entscheidenden Vorteil: Anonymität. In vielen Untergeschossen fehlen Überwachungskameras. Die Drogen werden teilweise auf Kabelkanälen versteckt. Um an die Verstecke zu gelangen, klettern die Dealer auf Elektroinstallationen unter der Decke. Dabei werden die Anlagen immer wieder beschädigt.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1386453_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\nDrogenhandel: Ein bisher beispielloses Ausmaß<\/h3>Rund zehn Bewohner haben sich bereits an die Ordnungskräfte gewandt. Sie berichten von einem regelrechten System, das sich längst nicht mehr auf Einzelfälle beschränkt. Polizei und Carabinieri haben in diesem Jahr zahlreiche Einsätze gegen den Drogenhandel durchgeführt. Laut den Ermittlern habe der in Bozen im letzten Jahr ein bislang beispielloses Ausmaß erreicht.<BR \/><BR \/>Bozen hat ein massives Drogenproblem, darauf hat auch Bürgermeister Renzo Caramaschi wiederholt hingewiesen. Die hohe Nachfrage werde laut Caramaschi unter anderem durch die finanziellen Mittel der Käufer begünstigt.