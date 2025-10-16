2019 haben die Arbeiten für den WaltherPark begonnen. Nach sechs Jahren Bauzeit, vier entschärften Fliegerbomben, einer Überflutung der Baustelle, einer Pandemie und einem Besitzerwechsel wird das neue Einkaufszentrum heute um 9.30 Uhr eröffnet.<BR \/><BR \/>Bereits gestern gab die WaltherPark AG vielen geladenen Gästen und der Presse einen Einblick in das Kaufhaus: Um 19.17 Uhr gingen am Südtiroler Platz die Lichter an. Das Einkaufszentrum mit vier Eingängen erstreckt sich vom neuen Südtiroler Platz bis zum Bahnhofsplatz, von der Perathonerstraße bis zur Südtiroler Straße. <BR \/><BR \/>\n\n<video-jw video-id="uYbD23Z1"><\/video-jw>\n\n<BR \/><BR \/>Auf drei Etagen finden sich zwei Dutzend Gastronomiebetriebe und über 80 Geschäfte – darunter mehrere, die in Bozen noch nicht vertreten waren: Neben dem ersten Esselunga-Supermarkt in Südtirol eröffnen u.a. Marken wie Nike, Under Armour, Lego, Peek & Cloppenburg und Starbucks neu. Auch einige Südtiroler Handelstreibende sind mit einem zusätzlichen Geschäft vertreten. Im zweiten Obergeschoss befindet sich der Salewa Cube, eine Boulderhalle.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1226646_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\nRahmenprogramm bis Sonntag<\/h3>Bis Sonntag wird im WaltherPark ein buntes Rahmenprogramm angeboten – unter anderem für Kinder. Heute Abend finden um 19.30 und um 20.30 Uhr zwei Lichtshows an der Fassade am Südtiroler Platz statt. Am Freitag werden zum ersten Mal die Wasserspiele im neuen Brunnen im Bahnhofspark eingeschaltet.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1226649_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\nWas bedeutet der WaltherPark für Bozen – und für Südtirols Handel?<\/h3>Mit der Eröffnung des WaltherParks verändert sich die Einzelhandelslandschaft Südtirols spürbar. Das neue Zentrum zieht nicht nur zahlreiche Besucher an, sondern wird auch den Wettbewerb innerhalb der Landeshauptstadt neu ordnen.<BR \/><BR \/>Wie sich das Projekt langfristig auf die Bozner Innenstadt, das Umland und die Kaufkraft auswirkt, ist noch offen. Experten erwarten einerseits eine Stärkung der Innenstadt, andererseits aber auch Druck auf kleinere Gemeinden im Einzugsgebiet. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/wirtschaft\/wie-veraendert-der-waltherpark-den-einzelhandel-in-suedtirol" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Hier lesen Sie mehr dazu.<\/a><h3>\r\nSo schaut der neue Bahnhofspark aus<\/h3>Auch die Neugestaltung des heruntergekommenen Bahnhofparks ist weitgehend abgeschlossen. Am Dienstagnachmittag wurde der Berloffa-Park, wie die Grünanlage nun offiziell heißt, der Bevölkerung übergeben.<BR \/><BR \/>\n\n<video-jw video-id="JiO2EvU0"><\/video-jw>\n