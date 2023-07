Was genau Ursache für den Brand war, ist derzeit nicht bekannt. Die Ermittlungen dauern an.Auf einem Tisch in dem Hobbyraum in der Garage eines Hauses hatte wohl ein elektrisches Gerät Feuer gefangen: Der Rauch hatte bald die gesamte Garage gefüllt.Die Schäden halten sich in Grenzen. Den Wehrmännern gelang es, die über dem Hobbyraum gelegene Wohnung abzuschirmen.