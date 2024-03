Bozen: Hund „Gabbo“ findet 30 Gramm Kokain und überführt 2 Drogendealer

Mutmaßlicher Drogendealer in Sterzing festgenommen

Am Wochenende führte die Finanzpolizei Kontrollen auf den Talferwiesen in Bozen durch. Dabei waren ihnen mehrere ausländische Staatsbürger aufgefallen. 2 lösten sich aus der Gruppe und führten abseits ein angeregtes Gespräch.Das kam den Finanzbeamten verdächtig vor. Sie entschlossen sich, die beiden Männer einer Kontrolle zu unterziehen, der sich diese durch Flucht entziehen wollten. Dabei warf einer der Männer ein Säckchen Richtung Flussufer.Die Flüchtigen konnten von den Ordnungskräften rasch gestoppt werden. Drogenspürhund „Gabbo“ erschnüffelte dann das weggeworfene Säckchen in dem sich rund 30 Gramm Kokain befanden. Bei einem der Männer wurden zudem 2000 Euro Bargeld gefunden. Der 32-Jährige wurde festgenommen, sein 24-jähriger Begleiter auf freiem Fuß angezeigt. Beide sind bereits wegen Drogendelikten vorbestraft.Am Freitag durchsuchte die Finanzpolizei in Sterzing eine Wohnung eines mutmaßlichen Drogendealers und wurde fündig: Der 27-Jährige besaß rund 800 Gramm Marihuana und Verpackungsmaterial. Er wurde festgenommen.