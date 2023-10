Bozen: Hunderte besichtigen das Quartier Rombrücke

<?ZP?> - Foto: © Rendering

Hager und Tosolini begrüßten am Samstag ein sehr zahlreiches und höchst interessiertes Publikum: Rund 600 Bürgerinnen und Bürger – darunter gar einige auf Wohnungssuche –, Vertreter von Interessensgruppen und politischen Parteien, aber auch Makler und Fachleute aus der Immobilienbranche fanden sich ein, um die seit Jahrzehnten aufgelassenen Betriebshallen und die darin ausgestellten Schautafeln zu besichtigen. Das Gelände zwischen Grandi- und Avogadrostraße war von 10 bis 16 Uhr zugänglich.Hintergrund des Projektes „Quartier Rombrücke“ ist die seit Jahren vorherrschende Wohnungsnot in der Landeshauptstadt und vor allem der Mangel an leistbarem Wohnraum.Der Bedarf wurde in Studien der Gemeinde mit 4000 neuen Wohnungen bis 2030 definiert; dazu kommen zusätzlich benötigte Unterkünfte für die Studierenden, zumal sie heute schon fehlen und die Freie Universität Bozen ständig weiterwächst: In Kürze werden technische Studiengänge am nahe gelegenen NOI Park angeboten.Das Quartier Rombrücke kann dieser Problematik kurzfristig und in einer Größenordnung entgegenwirken, dass eine spürbare Entspannung des Wohnungsthemas eintreten wird – und dies auf hochqualitative, nachhaltige und erschwingliche Weise. Herzstück des Quartiers sind ein großer Park und die neue Nutzung einiger erhaltungswürdiger Produktionshallen. Rund herum neue Gebäude zum Wohnen, Arbeiten, Lernen angeordnet – zum Leben für die Familien, für Senioren und junge Leute.Das Quartier Rombrücke wurde mit internationalem Know-how in Sachen nachhaltige Stadtentwicklung und hohe Lebensqualität für moderne Ansprüche entwickelt und steht im Einklang allen gesetzlichen Vorgaben von der Wiedergewinnung und Aufwertung bereits bebauter Flächen bis hin zu Klimaschutz und Grünraumplanung.Verkehrstechnisch ist das Quartier Rombrücke nur wenige Fuß- oder Radminuten vom Stadtzentrum und dem Gewerbegebiet entfernt und zudem hervorragend an den öffentlichen Nahverkehr angebunden; es verbindet darüber hinaus die Stadtviertel Haslach Oberau mit Don Bosco und anderen Stadtteilen.Übrigens kamen zum Tag der offenen Tür am Samstag ein Gutteil der Besucher mit dem Fahrrad oder auch zu Fuß – die geografische Zentralität des Quartiers Rombrücke gehört zu seinen Vorzügen. Als kleine Stärkung für den Rückweg gab es Häppchen und Getränke, für die kleinen Gäste standen Spiele zur Verfügung. Den Brandschutzdienst versah die Freiwillige Feuerwehr von Haslach.