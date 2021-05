Bozen: Hunderte demonstrieren gegen Corona-Maßnahmen

Wie die Quästur berichtet, sollen etwa 500 Personen an der Demonstration am Samstagnachmittag auf den Talferwiesen in Bozen teilgenommen haben. Viele der Anwesenden haben sich dabei nicht an die aktuell geltende Maskenpflicht gehalten. Die Demonstration stand unter dem Motto „Für neue Wege“ – dabei ging es vor allem um die Corona-Vorschriften und das Impfen.Die Veranstaltung wurde von der Facebook-Gruppe „Genitori attivi Bz“ und der Vereinigung „Salviamo i bambini dalla dittatura sanitaria“ organisiert. Neben Plakaten und Bannern, gab es auch Parolen gegen Politiker.Die Demonstration wurde offiziell gemeldet, aber da die geltenden Corona-Maßnahmen vielfach nicht eingehalten wurden, könnte es zu Geldstrafen kommen. Erst vor kurzem wurden nach den „Spaziergängen“ im Pustertal mehrere Strafen ausgestellt.

jot/ansa