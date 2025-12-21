„Jeder Mensch, der eine Straftat begangen hat, soll dafür bezahlen, aber auf der anderen Seite ist jeder Mensch weitaus mehr als diese Straftat“, nennt Caterina Iorii einen Grundsatz, der die Einrichtung namens Odós trägt. Jeder Mensch sei stets auch ein Arbeiter, ein Ehemann oder ein Vater, jeder Mensch trage auch gute Seiten in sich. <BR \/><BR \/>Und genau diese guten Seiten gelte es freizulegen. Bei Odós handelt es sich um eine Struktur der Caritas, die männliche Häftlinge bzw. Haftentlassene aufnimmt, um ihnen auf ihrem neuen Lebensabschnitt zur Seite zu stehen.<BR \/><BR \/>Odós ist das griechische Wort für „Reise“, die Einrichtung in der Venedigerstraße ist folglich ein Sprungbrett auf dem Weg in ein neues Leben. Das mag verheißungsvoll klingen, ist jedoch voller Tücken und Rückschläge. „Häftling“ ist ein Etikett, das man ein Leben lang mit sich trägt, so gut wie niemand will etwas damit zu tun haben. Caterina und ihre Leute hingegen haben tagtäglich damit zu tun – 365 Tage im Jahr, rund um die Uhr. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1252398_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>„Das größte Problem unserer Betreuten ist das fehlende soziale Netz“, sagt Caterina und ergänzt: „Je länger jemand im Gefängnis gesessen ist, desto eklatanter ist dieses Problem mit den fehlenden Beziehungen.“ Sie plädiert dafür, wenigstens einen Teil der Strafe außerhalb der Gefängnismauern ableisten zu dürfen, erst dann könnten sie auch ein Verantwortungsgefühl für ihr Umfeld entwickeln. <BR \/><BR \/><b>Jeder Betreute bekommt professionelle Begleitung<\/b><BR \/><BR \/>Die verübten Delikte umfassen das gesamte Spektrum, von häuslicher und sexueller Gewalt bis hin zur „Karriere“ im Verbrechermilieu ist alles dabei. Drogen- und Alkoholabhängigkeiten sind die Regel. „Wir sind natürlich über die jeweiligen Geschichten informiert, für jeden Betreuten wird ein individuelles Programm mit professioneller Begleitung ausgearbeitet“, sagt Caterina. Manche Männer müssen somit zum Antigewalttraining, alle gehen untertags einer Beschäftigung nach – zumeist in einer Sozialgenossenschaft. <BR \/><BR \/><b>Klare Regeln, Wertschätzung und eine feste Struktur<\/b><BR \/><BR \/>Somit ist an diesem Vormittag im Dezember auch keiner der Betreuten im Haus Odós anwesend, als Caterina durch die Einrichtung führt. Neben den zehn Schlafzimmern gibt es einen großen Speisesaal mitsamt Küche, einen Empfangsraum, eine Waschküche und eine kleine Bibliothek, die ganz nebenbei zum Fitnessraum umfunktioniert wurde. Der Zweck einer derartigen Einrichtung sei auch die Notwendigkeit eines „neutralen Bodens“, wenn etwa Väter mit ihren Kindern ein Treffen vereinbaren. Ein freundliches Ambiente macht sich dabei besser als die Gefängnismauern. <BR \/><BR \/><BR \/>Mehrfach betont sie die Bedeutung von klaren Regeln und einer festen Struktur im Tagesablauf. Dieser Grundsatz umfasse Dinge wie einzuhaltende Essenszeiten und wertschätzendes Verhalten gegenüber dem Haus und den Mitarbeitern. „Gar einigen der Betreuten mangelt es an Basiskompetenzen wie etwa Pünktlichkeit oder Verantwortungsbewusstsein, wir führen sie dann Schritt für Schritt wieder heran“, nennt die Leiterin der Caritas-Einrichtung ein gängiges Problem. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1252401_image" \/><\/div>\r\nOdós ist vor 26 Jahren am 1. März 1999 als Pilotprojekt in der Drususstraße gestartet, die Idee hierfür hatten drei Lehrer, die im Gefängnis gearbeitet hatten. Caterina, die aus Rom stammt und die es der Liebe wegen nach Südtirol verschlagen hat, war von Anfang an dabei – zunächst als Mitarbeiterin, doch bald schon in leitender Funktion. Zusammen mit acht Mitarbeitern, ihres Zeichens professionell ausgebildeten Sozialarbeitern, schaukelt sie die Struktur. <BR \/><BR \/><b>„Wir arbeiten mit Menschen, nicht mit Maschinen“<\/b><BR \/><BR \/>Insgesamt haben sie bereits an die 550 Häftlinge oder Ex-Häftlinge begleitet, allein im Laufe des heurigen Jahres waren es deren 34. „Es handelt sich um eine Durchgangsstation, sie sollen ja ehestmöglich selbstständig werden“, versichert Caterina. Gelingt die Wiedereingliederung, funktioniert folglich das Konzept? „Wir arbeiten hier nicht an Maschinen, sondern mit Menschen mit all ihren Unzulänglichkeiten. Wenige landen erneut im Gefängnis, man kann sagen, dass bei allen Fortschritte zu beobachten sind. Sie brauchen eben Zeit und Zuwendung.“ Genau das sind Caterina und ihre Mitarbeiter zu geben bereit.