Bozen: Immer mehr Garagen unter Wasser

Die Rekordregenmengen führen schon seit geraumer Zeit auch zu (fast) Rekord-Grundwasserspiegeln. Und zwar in einem solchen Ausmaß, dass das Wasser mancherorts von unten in die Wiesen drückt. Auf die Dauer vertragen das die Apfelbäume aber nicht: Wurzeln faulen, die Bäume ersticken. Um ihre Bäume vor dem „ertrinken“ zu retten, heißt es für einige Landwirte abpumpen statt beregnen (wie hier in einer Anlage im Unterland).