Bozen: In Tiefgaragenschacht gefallen – Dachs gerettet

Ein Dachs war am Sonntag – nach einer vermutlich langen Wanderung durch die Stadt – in einen Tiefgaragenschacht eines Bozner Mehrfamilienhauses in der Drususallee gefallen. Noch am selben Tag baute die Berufsfeuerwehr von Bozen dort eine Käfigfalle auf.Bei einem Kontrollgang am Montagfrüh wurde das Tier schließlich im Käfig entdeckt. Die Wehrleute um Einsatzleiter Alois Mayr ließen den Dachs in der Sill wieder unversehrt frei.

