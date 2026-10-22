Nachts sicher nach Hause kommen, auch wenn die regulären Busse nicht mehr fahren: Das ermöglicht in Bozen der neue Callbus, der jetzt im Dienst ist. Drei Kleinbusse sind auf Abruf unterwegs. Die Details gibt es hier.<BR \/><BR \/><BR \/>Der Callbus kann über die App „Callbus Südtirol“ frühestens 24 Stunden im Voraus und spätestens 20 Minuten vor der Fahrt gebucht und bezahlt werden. Er verkehrt täglich, auch an Wochenenden, im gesamten Stadtgebiet – mit Ausnahme von Kohlern. Die öffentliche Bushaltestelle, an der man abgeholt werden möchte und jene, an der man aussteigt, kann jeder über die App selbst festlegen. <BR \/><BR \/><BR \/>„Es handelt sich aber nicht um einen Taxidienst“, unterstrich Bürgermeister Claudio Corrarati am Mittwoch auf einer Pressekonferenz im Rathaus. „Die Fahrgäste werden nicht vor der Haustür abgesetzt, sondern an der Endhaltestelle, die man bei der Buchung ausgewählt hat.“ <h3>\r\n„Callbus bietet konkreten Mehrwert“<\/h3>„Wir freuen uns, dass der Callbus seinen Dienst aufgenommen hat. Er ist ein konkretes zusätzliches Angebot im öffentlichen Nahverkehr für die Bürgerinnen und Bürger“, unterstrich die für das Projekt verantwortliche Mobilitätsstadträtin Johanna Ramoser auf der Pressekonferenz. „Der CallBus bietet den Menschen einen Mehrwert.“ <BR \/><BR \/>Die insgesamt drei Kleinbusse mit jeweils neun Sitzplätzen kommen – nur auf Abruf – zwischen 20.30 Uhr und 1.30 Uhr zum Einsatz, also dann, wenn die SASA-Busse nicht mehr unterwegs sind – mit Ausnahme des Nachtbusses N35, „der aber Gries und Rentsch nicht abdeckt“, wie Ramoser betonte. Eine Fahrt kostet drei Euro, mit dem „Südtirol Pass“ zwei Euro. Angefahren werden auf Anfrage alle Haltestellen der SASA-Linien in Bozen, eine fixe Strecke gibt es nicht. Die Kleinbusse sind auch für Rollstuhlfahrer geeignet.<BR \/><BR \/>„Sehr zufrieden“ mit dem Callbus zeigte sich Gemeinderat Matthias Cologna vom Team K, das den Vorschlag, den Rufbus einzuführen 2023 nach dem Vorbild Trient in den Gemeinderat eingebracht hat. 2024 wurde der Beschlussantrag genehmigt, jetzt wurde er umgesetzt. „Der Callbus ist ein tolles Angebot für alle Menschen, die abends und nachts arbeiten oder ausgehen und so sicher nach Hause kommen können“, betonte Cologna. <BR \/><BR \/>Das Projekt Callbus, das in Olang seit längerer Zeit erfolgreich läuft, wurde von der Gemeinde zusammen mit dem Land, das 50 Prozent der Kosten von 300.000 Euro trägt, STA und dem Noi Tech Park umgesetzt.