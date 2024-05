Bozen: Jugendliche beschmieren Mauer und müssen 1100 Euro fürs Putzen zahlen

Wie die Gemeinde Bozen in einer Mitteilung wissen lässt, müssen die beiden Jugendlichen eine Geldbuße von 590 Euro an die Gemeindeverwaltung Bozen und eine zweite Geldbuße von 565 Euro an die SEAB AG bezahlen.Die Höhe der Geldbußen entspricht den Ausgaben, die die Gemeinde und die SEAB getätigt hatten, um die Schmierereien wieder zu entfernen.