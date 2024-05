Bozen: Jugendlicher in Park überfallen – 19-Jähriger festgenommen

Opfer will schlichte, Täter droht mit Waffe

19-Jähriger der Justiz übergeben

Bei der Staatspolizei in Bozen ging am gestrigen Sonntagnachmittag ein Notruf ein, in dem ein Jugendlicher berichtete, soeben im Vintler-Park von einem Mann ausgeraubt geworden zu sein.Sofort machte sich eine Mannschaft auf zum Einsatzort. Dort dort erhielten die Ermittler eine genaue Beschreibung des Täters, sodass für ihn wenig später die Handschellen klickten.Wie aus dem Bericht des Opfers hervorgeht, hatte der junge Mann mit 2 Freunden auf einer Parkbank gesessen, als sich ihnen der Täter näherte. Er bedrohte die Gruppe und forderte die Herausgabe der Halskette, die das Opfer am Körper trug.Als sich der Jugendliche weigerte, entriss ihm der Täter die Kette gewaltsam und verlangte auch noch die Herausgabe eines Rings am Finger des jungen Mannes. Abermals versuchte der Täter den Ring gewaltsam an sich zu nehmen, hatte dabei aber kein Glück.Der Jugendliche versuchte die Situation zu entschärfen, indem er dem Täter ein Getränk anbot, dieser drohte jedoch damit eine Waffe bei sich zu tragen und Verstärkung zu rufen, sollte er nicht Sonnenbrille und Baseballmütze des Opfers überreicht bekommen.Von der Drohung verängstigt händigte der junge Mann die Gegenstände aus und entfernte sich mit seinen Freunden, um die Polizei zu verständigen. Die Ermittler konnten anhand der Beschreibung den Täter rasch ausfindig machen und als einen ein 19-jähriger Obdachlosen mit zahlreichen strafrechtlichen Verurteilungen – hauptsächlich wegen Eigentumsdelikten – identifizieren.Als sie den italienischen Staatsbürger marokkanischer Herkunft gefasst hatten, gestand dieser den Raubüberfall . Die gestohlenen Gegenstände wurden von der Polizei sichergestellt und dem Jugendlichen zurückgegeben.Der 19-Jährige wurde wegen schweren Raubes festgenommen und dem Amtsgericht Bozen überstellt. In Anbetracht seiner Vorstrafen und der Schwere des Vorfalls erließ der Quästor Paolo Sartori gegen ihn das Verbot, die Stadt Bozen für 4 Jahren zu betreten. Dieses wird mit seiner Entlassung aus dem Gefängnis wirksam.