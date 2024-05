Bozen: Junge Männer beschädigen geparkte Autos und greifen Polizei an

Auf Überwachungsvideos ist zu sehen, wie die jungen Männer grundlos geparkte Autos beschädigten. 2 Sicherheitsmänner sahen dies und griffen sofort ein, um die Bande zu stoppen. Statt das Weite zu suchen, griff die Gruppe die Sicherheitsleute an – ein 25-jähriger Mann aus Brescia war besonders aggressiv und schlug mit Fäusten und Tritten zu.Einem der Sicherheitsleute gelang es, die Polizei zu alarmieren, die nach wenigen Minuten eintraf. Den 25-Jährigen schreckte das aber nicht ab. Er ging auf einen der Polizisten los und schlug ihn. Daraufhin wurde eine zweite Polizeistreife alarmiert – der 25-Jährige war aber nicht zu bändigen.Die Polizisten entschieden deshalb, ihr Pfefferspray einzusetzen, das den gewalttätigen Mann in kürzester Zeit außer Gefecht setzte. Er wurde festgenommen und angezeigt. Der 25-Jährige aus Brescia hielt sich wegen Arbeit in Südtirol auf.