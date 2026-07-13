Anrainer hatten den Rauch bemerkt, der aus den Kellerräumen austrat, und kurz vor Mitternacht die Einsatzkräfte verständigt. Umgehend machten sich diese daran, den Brand zu löschen, was glücklicherweise innerhalb kurzer Zeit gelang. Die Flammen wurden gestoppt, bevor sie sich weiter ausbreiten konnten. <BR \/><BR \/>Eine größere Herausforderung stellte derweil der Rauch dar, der erst nach und nach beseitigt werden konnte. Verletzt wurde niemand, auch am Gebäude selbst entstanden keine größeren Schäden. Der Inhalt des Kellers brannte allerdings aus. <BR \/><BR \/>Das betroffene Mehrfamilienhaus in der Similaunstraße wird gerade saniert. Die Bewohner konnten während des Einsatzes allesamt in ihren Wohnungen bleiben. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.