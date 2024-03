Bozen: Keller in Cavourstraße ausgebrannt

Die Einsatzkräfte wurden gegen 4 Uhr in die Cavourstraße gerufen. - Foto: © bfw

Keine Verletzen

Gegen 4 Uhr wurden die Einsatzkräfte in die Cavourstraße 30 nach Bozen gerufen, nachdem sich dort ein Meldealarm gelöst hatte. Als die Einsatzkräfte am Einsatzort eintrafen, war eine starke Rauchentwicklung aus den Kellerräumen sichtbar.Grund dafür war ersten Angaben zufolge ein Kellerabteil im ersten Untergeschoss, das in Brand geraten war. Der Brand führte zu massiven Rauchschäden im Stiegenhaus und in den umliegenden Kellerabteilen des Kondominiums und das Kellerabteil, von dem der Brand ausgegangen war, brannte komplett aus.Glücklicherweise wurde niemand verletzt und es musste auch niemand evakuiert werden. Nach etwa 2,5 Stunden konnten die Einsatzkräfte wieder einrücken. Der genaue Brandhergang ist derzeit nicht bekannt. Im Einsatz standen die Berufsfeuerwehr, die Freiwillige Feuerwehr Oberau-Haslach, das Weiße Kreuz und die Behörden.