Die Kontrollen waren infolge mehrerer Meldungen aus der Bevölkerung durchgeführt worden, wie aus einer Aussendung der Finanzpolizei hervorgeht.<BR \/><BR \/> Mehrere Personen hatten gemeldet, dass die Grünanlagen in den Talferwiesen und entlang des Eisackufers offenbar als Drogenumschlagplatz genutzt werden. Grünanlagen, die stark von Familien mit Kindern besucht werden. Die Finanzpolizei führte aus diesem Grund zwei gezielte Eingriffe durch, um den Drogenhandel zu unterbinden.<BR \/><BR \/>Bei einer ersten Kontrolle spürte der Drogenspürhund „Lora“ entlang des Eisackufers nahe einer Parkbank rund 45 Gramm Kokain und 40 Gramm Haschisch auf. Die Drogen waren laut Aussendung der Finanzpolizei unter Laub versteckt, unweit eines Kinderspielplatzes. Zudem stellten die Beamten eine Präzisionswaage sicher.<BR \/><BR \/>Am folgenden Tag kontrollierten die Beamten mit Unterstützung des Drogenspürhundes „Mina“ den Bereich der Sportanlagen der Talferwiesen. Mit vollem Erfolg. Auch diesmal schlug der Drogenspürhund an: Elf Haschischplatten mit einem Gesamtgewicht von über 1,2 Kilogramm konnten dadurch sichergestellt werden.<BR \/><BR \/>Die Drogen wurden beschlagnahmt, die Staatsanwaltschaft informiert. Die Ermittlungen zur Ausforschung der Verantwortlichen laufen.