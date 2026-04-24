Der Vorfall ereignete sich laut der italienischen Tageszeitung „Alto Adige“ kurz vor Mitternacht an Bord der Linie 110, an einer Haltestelle in der Romstraße. Die Kontrolleurin war gemeinsam mit einem Kollegen dabei, die Fahrscheine der Fahrgäste zu kontrollieren. Ein junger Mann ohne Ticket soll daraufhin plötzlich aggressiv reagiert haben. Der Mann habe ein Messer gezückt und die Frau bedroht, bevor er ihr schließlich das Smartphone entriss.<h3>\r\nFür Unruhestifter klicken Handschellen<\/h3>Der Fahrer stoppte das Fahrzeug und öffnete die Türen, woraufhin der Angreifer flüchtete. Auch weitere junge Männer verließen den Bus. Der Notruf wurde abgesetzt, kurz darauf trafen die Carabinieri sowie der Rettungsdienst ein.<BR \/><BR \/>Die Ermittlungen führten rasch zu einem Erfolg: In der Florenzstraße wurde ein 26-jähriger Peruaner angehalten, der der Täterbeschreibung entsprach. Bei einer anschließenden Durchsuchung wurde das gestohlene Handy sichergestellt. Der Mann ohne festen Wohnsitz wurde verhaftet. Ihm werden unter anderem Raub, Widerstand gegen öffentliche Beamte, Verweigerung der Personalangaben und Störung des öffentlichen Dienstes vorgeworfen.